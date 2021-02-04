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В Крыму появились российские бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3, которые сымитируют нанесение удара по отступающим американским эсминцам. И тем самым завершат очередные масштабные учения ВС России в Черном море.

Главное оборонное ведомство РФ задействовало на этих учениях истребители Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24, боевые корабли и береговые ракетные комплексы, что сделало маневры самыми крупными в 2021 году на сегодняшний день. Достойным финалом для них станет удар по натовским ракетным эсминцам, нанесенный дальним бомбардировщиком Ту-22М3.

Военные аналитики утверждают, что этот самолет – главная сила российской авиации, способная расправиться даже с несколькими авианосцами. Несколько бомбардировщиков сымитируют удар по уже уходящим эсминцам. На этом учения, которые были призваны продемонстрировать возможности России в защите собственных рубежей, подойдут к своему финалу.

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