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Специалисты из Великобритании в рамках проекта Neu-Chip собираются нарастить стволовые клетки на микрочипы искусственного интеллекта.

Целью этого проекта, как указывается, является расширение возможностей ИИ. При этом для реализации проекта специалисты хотят частично заимствовать обрабатывающие способности, которые имеются у мозга человека. Как сообщается, стволовые клетки разместят на микрочипах по принципу, который практически повторяет структуру коры головного мозга.

Затем, используя световое излучение, будет осуществляться стимуляция клеток. Это, как считают учёные, даст возможность клеткам имитировать пластичность и способность к адаптации новой информации.

Исследование поможет не только разработать более мощный ИИ, но и даст более подробные сведения о работе мозга человека. Также полученные знания помогут при лечении с помощью стволовых клеток. На этот проект был выделен грант в размере 3,5 миллионов евро. Грант был предоставлен Европейской комиссией по будущим и новым технологиям.

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