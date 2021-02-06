Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили гены, отвечающие за черты лица.

Как сообщается, в исследовании была собрана информация у шести тысяч жителей Латинской Америки. Благодаря этому удалось найти 32 области гена, отвечающих за такие черты лица, как форма носа, челюстей и губ, а также бровей.

При этом указывается, что девять таких областей найдены впервые. Кроме того, одна область оказалась весьма древней – речь идёт о генах, отвечающих за очертания рта. Выяснилось, что американские индейцы получили эти гены от денисовского человека, обитающего в Центральной Азии многие тысячи лет назад. Также некоторые гены денисовцев выявлены у жителей островов Тихого океана. У современных европейцев такие гены не сохранились.

По словам учёных, это первый случай, когда у современных людей есть ген, который был унаследован от древних людей.