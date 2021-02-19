Специалисты из Австрии доказали существование новой кристаллической структуры льда.

Так, ранее было известно о существовании 18-ти кристаллических форм льда. Теперь же их количество увеличилось на одну. Как указывается, различные формы льда имеют и разные свойства, несмотря на то, что у них одинаковый химический состав.

Во льде из холодильника, или в снежинках, имеется форма льда, которая называется лёд I. Он представляет собой гексагональную кристаллическую структуру, образованную из атомов кислорода. Именно такая форма льда в основном и находится на поверхности Земли. Другие же формы можно получить в лаборатории, также они могут сформироваться в космосе.

На приложенном к новости фото можно увидеть модель льда VI: большие красные и синие сферы представляют атомы кислорода, а мелкие сферы – атомы водорода.

Для получения новой, 19-й формы, учёные взяли лёд VI. Он образовывается при высоком давлении и имеет не полностью упорядоченную кристаллическую структуру. Затем учёные изменили условия кристаллизации, и получили форму льда, где атомы водорода были расположены иначе. Полученная форма имеет полностью новую кристаллическую структуру.