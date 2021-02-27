Серия спутниковых снимков, сделанных над Якутией, поставила в тупик экспертов НАСА. Все дело в том, что на них были обнаружены неизвестные полосы, происхождение которых никак не удается установить.

Ученые космического агентства выдвинули две версии появления странных полос, складывающихся в не менее странные узоры. Первая из них – это воздействие эрозийных процессов. Автор гипотезы Томас Краффорд пояснил, что талая вода, которая практически постоянно стекает с холмов, захватывает с собой почвенные слои, образуя кучи, похожие на линии, на разных уровнях.

Вторая гипотеза – это температурное воздействие. Почва в условиях вечной мерзлоты, ненадолго оттаивает, а потом опять замерзает. Именно из-за этого появляются полосы. Ученые отметили, что это особенность района Якутии, расположенного рядом с рекой Марха.