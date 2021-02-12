Ледники в Арктике тают все интенсивнее, из-за чего все с большей поверхности океана испаряются частицы, содержащие йод. Постепенно они собираются в облака, которые зависают над Северным Ледовитым океаном и заставляют льды таять еще быстрее. Такой замкнутый круг обнаружили ученые международного проекта CLOUD.

Они провели эксперимент в Европейском Центре ядерных исследований в Швейцарии, чтобы изучить образование мельчайших аэрозольных частиц, используя для этого специальную камеру. Выяснилось, что капли, содержащие йодную кислоту, под действием ионов космического излучения очень быстро соединяются с молекулами водяного пара.

Именно из-за этого образуются облака, которые повышают температуру на поверхности ледников, что приводит к более быстрому их таянию. Происходит это из-за того, что йодсодержащие частицы не пропускают тепло, исходящее от земли и блокируют его отведение.