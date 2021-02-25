Команда европейских исследователей сообщила, что собирается создать цифровой двойник Земли, чтобы тестировать на нем разнообразные условия, в том числе изменение климата.

Речь идет о научном проекте под названием Destination Earth. Его планируется запустить уже во второй половине текущего года. На его полную реализацию потребуется не менее десяти лет. На протяжении данного периода времени климатологи и программисты будут работать вместе для разработки точной копии нашей планеты.

Специалисты также создадут уникальные алгоритмы, которые смогут отображать массу различных явлений, начиная от пространственных и заканчивая климатическими. Будет также внедрена система, способная учитывать воздействие человечества на Землю, к примеру, применение энергетических и водных ресурсов.