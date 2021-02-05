Причины зарождения коронавируса SARS-CoV-2 могут крыться в климатических изменениях, произошедших в последние годы на территории Китая, считают британские, американские и немецкие ученые.

Согласно высказанной ими гипотезе, из-за глобального потепления количество углекислого газа в воздухе, а также солнечного света существенно увеличилось. Кроме того, повысилась средняя температура, что повлияло на повадки летучих мышей. Кроме того, значительно возросло и количество их видов в регионе.

По словам экспертов, главную роль в зарождении и распространении коронавируса сыграло как раз увеличение видового разнообразия.

Ученые провели исследования в КНР, а также в Лаосе и Мьянме. Это позволило сделать вывод, что растительность в регионе, а также климатические изменения привлекают сюда все новые разновидности летучих мышей. Так, всего за 120 лет здесь появилось около четырех десятков новых видов, которые принесли в Китай не менее ста различных типов коронавируса.