Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Причины зарождения коронавируса SARS-CoV-2 могут крыться в климатических изменениях, произошедших в последние годы на территории Китая, считают британские, американские и немецкие ученые.

Согласно высказанной ими гипотезе, из-за глобального потепления количество углекислого газа в воздухе, а также солнечного света существенно увеличилось. Кроме того, повысилась средняя температура, что повлияло на повадки летучих мышей. Кроме того, значительно возросло и количество их видов в регионе.

По словам экспертов, главную роль в зарождении и распространении коронавируса сыграло как раз увеличение видового разнообразия.

Ученые провели исследования в КНР, а также в Лаосе и Мьянме. Это позволило сделать вывод, что растительность в регионе, а также климатические изменения привлекают сюда все новые разновидности летучих мышей. Так, всего за 120 лет здесь появилось около четырех десятков новых видов, которые принесли в Китай не менее ста различных типов коронавируса.

Вам может понравиться

Ученые пояснили, почему на сковороде с антипригарным покрытием пригорает пища

Эксперты из Чешской академии наук пояснили, почему пища прилипает к сковородке с…

Ученые обнаружили существ с тремя полами, которые выживают в мышьяке

Нематода Auanema sp, которую ученые обнаружили в калифорнийском озере Mono, выживает в…

Минтранс Московской области предупредил о сильном снегопаде

Министерство дорожной инфраструктуры и транспорта Подмосковья предупреждает всех участников дорожного движения о…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – небольшая облачность, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 10 °C |