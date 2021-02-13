Медицинские маски способны облегчить состояние пациентов, которые уже заразились коронавирусом, заявили специалисты Национального института здравоохранения Соединенных Штатов. Они пояснили, что маска активизирует выработку организмом интерферонов.

Все дело в том, что под средством защиты существенно возрастает влажность воздуха, из-за чего клетки начинают усиленно вырабатывать белки интерфероны. Они, в свою очередь, активно противостоят вторжению вируса, что позволяет сделать течение болезни более легким.

Помимо это, повышенная влажность запускает мукоцилиарный клиренс. Он представляет собой защиту дыхательного тракта, которая попутно выводит из легких частицы вредных веществ и образовавшуюся из-за воспалительного процесса слизь.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, а также выяснить, какие именно СИЗ наиболее эффективно повышают влажность воздуха, ученые провели исследования с тремя масками – двуслойной полиэстеровой, хирургической, которая состоит из трех слоев, а также хлопковой. Оказалось, что последняя способна лучше всего облегчать течение заболевания.