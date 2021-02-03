Эксперты из Чешской академии наук пояснили, почему пища прилипает к сковородке с антипригарным покрытием даже в том случае, если для ее приготовления используется масло. Они провели эксперимент, который помог установить, что всему виной термокапиллярная конвекция.

Для исследования ученые взяли две сковороды – одну с тефлоновым, а другую с керамическим покрытием. Также они разместили прямо над нагревающейся поверхностью видеокамеру, которая зафиксировала движение жидкого масла.

В результате выяснилось, что из-за конвекции в тончайшей пленке масла прямо по центру посудины образуется сухое пятно. Именно к нему и прилипает пища. Термокапиллярная конвекция вынуждает жидкое масло смещаться от центра сковородки к ее краям. Пленка образующаяся при нагреве, постепенно становится все тоньше, а затем разрывается совсем, что и приводит к появлению сухого пятна.

Чтобы этого не происходило, эксперты советуют выбирать сковородки с толстым дном, а также покрывать маслом всю их поверхность перед приготовлением пищи. Также желательно постоянно перемешивать продукты, которые жарятся на сковороде.