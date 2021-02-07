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Ученые Медицинской школы Университета Никосии обнаружили новые факторы, способствующие распространению коронавируса. Они создали компьютерную модель, в которую включили климатические данные.

Свой метод они применили для обработки данных по распространению пандемии в Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке и Париже прошлым летом. В результате моделирования выяснилось, что наиболее важными факторами являются уровень влажности в конкретном регионе, температура воздуха, а также направление и скорость ветра.

По словам ученых, все современные прогнозы распространения коронавируса базируются лишь на скорости его передачи и темпах выздоровления уже заразившихся пациентов. Климатические же факторы никто не учитывает.

Эксперты порекомендовали внести коррективы в требования по соблюдению социальной дистанции. Они заявили, что действующие сегодня нормативы обеспечивают защиту только в безветренную погоду при нормальной влажности. Во всех остальных случаях риск заразиться остается весьма высоким.

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