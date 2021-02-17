Магнитно-резонансная томография головного мозга пациентов с тяжелой формой коронавируса помогла ученым обнаружить изменения в глазных яблоках. Эксперты считают, что необходимо в обязательном порядке проводить исследование глаз у всех больных, чтобы своевременно выявлять подобные аномальные явления.

Специалисты проанализировали истории болезней 129 пациентов, которые тяжело переносили коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что у девяти из них в ответственной за центральное зрение задней части глаза появились непонятные узелки. Сейчас ученые пытаются разобраться, оказывают ли они какое-либо влияние на зрение.

В качестве причины появления аномалий ученые называют не только коронавирус, но и осложнения, вызванные хроническими заболеваниями. Все дело в том, что узелки появились у людей, которые страдали от гипертонии, ожирения и сахарного диабета.

Эксперты продолжают исследования. Они ведут наблюдение за пациентами, чтобы отслеживать динамику появления новых или роста уже имеющихся узелков, а также работают над выяснением причин аномального осложнения, чтобы найти лекарство против него.