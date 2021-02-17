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Боли в суставах и мышцах, которые испытывают пациенты с коронавирусной инфекцией, являются результатом атаки организма на патоген, уверены ученые американского Северо-Западного университета. Вместе с представителями клиники Northwestern Medicine они провели масштабные исследования, которые помогли доказать эту гипотезу.

В качестве испытуемых в исследованиях участвовали добровольцы, которые переболели Covid с мая по декабрь прошлого года и сталкивались с мышечными либо суставными болями. Ученые провели УЗИ, а также магнитно-резонансную и компьютерную томографию, чтобы обнаружить причины появления этих симптомов.

Благодаря этим исследованиям ученые выяснили, что коронавирус вынуждает иммунитет атаковать организм человека, в результате чего появляются серьезные ревматологические недуги. Даже после выздоровления от Covid человеку приходится лечить их в течение длительного времени.

Специалисты порекомендовали медикам внимательно относиться к пациентам с коронавирусом, точно определять воздействие на организм патогена или иммунной системы и назначать лечение в полном соответствии с результатами исследований.

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