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Широкомасштабная вакцинация и соблюдение ограничительных мер позволят свести прирост новых случаев заболевания Covid-19 к минимуму уже к середине мая, уверены аналитики Центра интеллектуальной логистики.

Они отмечают, что при соблюдении двух названных выше условий прирост опустится до 0,1 процента к 20-м числам апреля, а в мае может выйти даже на нулевые значения.

Напомним, что ранее аналитики давали такие же прогнозы по другим городам страны. Так, в столице ожидается нулевой уровень прироста уже в конце апреля, а в среднем по России – примерно к 8-10 мая.

Эксперты исходят из того, что в России начнется массовая вакцинация, которая ускорит развитие коллективного иммунитета, благодаря чему прирост новых случаев опустится до нуля.

Напомним, что последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявлен 1571 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии здесь заболели более 340 тысяч жителей. Covid унес жизни 9959 пациентов.

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