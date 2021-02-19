УАЗ опубликовал в Facebook дизайн фургона УАЗ-452 следующего поколения. Автором нового дизайна является Андрей Давыдов.

В компании отметили, что опубликованные изображения пока что являются только эскизом, и попросили пользователей Сети высказать своё мнение. На изображениях автомобиль представлен в двух цветах кузова – белом и тёмно-сером.

По словам представителей компании, дизайн получился футуристическим. Так, концепт включает в себя узкие светодиодные фары, большие боковые зеркала, металлическую накладку на бампере, агрессивные элементы кузова, и другие детали. Также отмечается, что речь идёт о пассажирской модификации, и в салоне имеется больше мест для пассажиров, нежели в грузовой модели.

Мнения пользователей Сети разошлись. Некоторые оценили новый дизайн и выразили надежду, что автомобиль получит и мощные моторы, другие же остались разочарованы. Так, они указали, что машина выглядит слишком широкой, и при этом низкой в потолке.