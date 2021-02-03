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Покупка Белоруссией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 станет ответом на агрессию НАТО. О возможности этой сделки, которая вызвала серьезное беспокойство у западных государств, еще в прошлом месяце заявлял командующий ВВС и ПВО РБ Игорь Голуб.

В настоящий момент единственным союзником Минска является Москва, несмотря на то, что ранее Беларусь неоднократно заявляла о готовности сотрудничать и с Североатлантическим альянсом. Однако все, что делает НАТО – это наращивает силы на границах Белоруссии, что вынуждает ее в ответ усиливать свою армию.

Уже сейчас в непосредственной близости от белорусской границы разместились подразделения российских войск, которые готовы к отражению возможного нападения. Также в дальнейшем планируется создание на территории Белоруссии военной базы РФ. Эксперты подчеркивают, что речь об этих мерах ведется уже несколько лет, однако только сейчас возникла необходимость в их срочной реализации.

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