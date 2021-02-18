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Команда британских и американских исследователей выяснила, что практически половина всех пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме, позднее столкнулись с заболеваниями сердца.

Специалисты провели анализ медицинских сведений 148 больных, которых доставили в медучреждения с тяжелой формой COVID-19. У многих из них в ходе критической стадии заболевания наблюдалось увеличение содержания тропонина в крови. Этот белок обычно выделяется в случае наличия воспалительных процессов в артериях.

Через несколько недель после выписки из больниц пациенты прошли повторное медицинское обследование. В результате у 50 процентов из них обнаружены повреждения сердца, включая ишемию, инфаркт и миокардит. Иногда люди имели сразу все болезни. В настоящее время исследователи пытаются выяснить, как именно коронавиурсная инфекция влияет на сердце.

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