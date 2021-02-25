Исследователи выяснили, что у более чем половины детей, которые переболели коронавирусом, как минимум один из симптомов заболевания сохранялся в течение следующих 4-х месяцев.

Итальянские, российские и британские специалисты провели масштабное исследование по определению симптомов коронавирусной инфекции у детей и их длительности. В итоге они выяснили, что через 4 месяца после заражения примерно 42% юных пациентов полностью выздоравливали. Около 33% жаловались на 1-2 симптома заболевания, а 25% – на 3 и более признака.

У детей чаще всего обнаруживали ухудшение концентрации внимания, бессонницу, усталость, болевые ощущения в мышцах и стеснение в области груди. Ученые отмечают, что в рамках пандемии на детей обычно не обращали внимания, так как у них болезнь в большинстве случаях протекала в легкой форме.