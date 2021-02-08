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Атака на российских военнослужащих в городе Кафр-Набаль в Сирии могла направляться Анкарой, заявляет издание Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал Directorate 4. Сам удар наносился ракетами «Буркан», которые активно используют боевики организации «Ансар Ат-Таухид» (запрещена на территории РФ).

Террористы утверждают, что атака на группу российских офицеров завершилась гибельно одного из них. Также пострадали еще двое военных. Направляли удар, по заявлению канала, турецкие беспилотные аппараты «Байрактар», которые способны выполнять не только ударные, но еще и разведывательные функции.

Подтверждения информации об атаке от официальных источников в России пока не последовало. Однако давно известно, что агрессия Турции против военной полиции РФ на территории Сирии может закончиться для Тайипа Эрдогана серьезными проблемами в будущем.

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