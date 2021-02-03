Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исключение Турции из программы F-35 вынуждает ее заняться модернизацией американских истребителей F-16, уже имеющихся на вооружении, сообщает управление оборонной промышленности страны. Предполагается, что после завершения всех работ ресурс этих самолетов вырастет с 8 до 12 тысяч часов.

Глава управления Исмаил Демир рассказал, что в процессе модернизации придется заменить в каждом из боевых самолетов 1200-1500 комплектующих.

Турецкий военный эксперт Чаглар Курч считает, что планы по апгрейду американских истребителей указывают на то, что именно эти боевые самолеты будут оставаться основной силой ВВС до того момента, пока Анкара не выпустит собственные воздушные машины пятого поколения.

Напомним, что ранее Турция заявляла о начале программы создания своего истребителя, который должен поступить на вооружение через 9-10 лет. При этом Анкара намеревалась разрабатывать двигатели для этих самолетов совместно с британской компанией Rolls-Royce.

Вам может понравиться

Ракетный комплекс “Гермес 2.0” от Ростеха будет в 2.5 раза мощнее предыдущей версии

Новый ударный комплекс «Гермес 2.0», который разрабатывается Конструкторским бюро машиностроения, обеспечит более…

Искусственный интеллект защитит птиц от столкновений с ветрогенераторами

Системы наблюдения IdentiFlight, разработанные специально для ветряных электростанций, помогут предотвратить гибель большого…

Турция размышляет над приобретением палубной версии российского Су-57

Анкара тайно проводит переговоры с Россией по вопросу приобретения палубной версии истребителя…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – пасмурно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – небольшой снег, до -18 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 3 февраля – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 13 °C |