Исключение Турции из программы F-35 вынуждает ее заняться модернизацией американских истребителей F-16, уже имеющихся на вооружении, сообщает управление оборонной промышленности страны. Предполагается, что после завершения всех работ ресурс этих самолетов вырастет с 8 до 12 тысяч часов.

Глава управления Исмаил Демир рассказал, что в процессе модернизации придется заменить в каждом из боевых самолетов 1200-1500 комплектующих.

Турецкий военный эксперт Чаглар Курч считает, что планы по апгрейду американских истребителей указывают на то, что именно эти боевые самолеты будут оставаться основной силой ВВС до того момента, пока Анкара не выпустит собственные воздушные машины пятого поколения.

Напомним, что ранее Турция заявляла о начале программы создания своего истребителя, который должен поступить на вооружение через 9-10 лет. При этом Анкара намеревалась разрабатывать двигатели для этих самолетов совместно с британской компанией Rolls-Royce.