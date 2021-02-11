Турция может отказаться от российских установок С-400, если США перестанет поддерживать курдов. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.

Как указывается, Турция может пойти на некоторые уступки, так как в стране используется вооружение производства США. Анкара желает иметь возможность поставки запчастей для этого вооружения, и при этом не допустить экономического ущерба. Кроме того, Турция планирует не допустить усиления курдов силами США.

Одной из таких уступок, на которые готова пойти Турция – это ограниченное использование С-400.

При этом, как сообщается, между Турцией и Россией уже были завершены переговоры об очередной поставке С-400. В США же имеют весьма жесткую позицию по поводу использования Анкарой С-400, и, как ранее было заявлено, если Анкара хочет, чтобы санкции США были сняты, то им придётся избавиться от российских установок.