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Путешественники из Республики Коми решили отправиться в экспедицию на перевал Дятлова, где в прошлом погибла группа советских туристов.

Во главе новой экспедиции окажется Сергей Семяшкин, опытный путешественник. Чтобы дойти до горы Холат-Сяхыл, туристам придется преодолеть маршрут протяженностью около 400 километров. Для этого они воспользуются снегоходами. Все подготовительные работы были проведены еще в предыдущем году, чтобы дата начала путешествия совпала с годовщиной происшествия.

В СМИ напоминают, что 9 человек скончались на перевале Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года. Когда они не добрались до финальной точки маршрута, начались поиски путешественников. Их тела с различными травмами были найдены в 1,5 километрах от палатки. Согласно одной из версий, в данном районе мог произойти сход лавины, из-за которого испуганные студенты выбежали из укрытия, а потом умерли в результате переохлаждения.

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