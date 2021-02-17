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Микробиологи заявили, что цианобактерии могут помочь астронавтам, которые должны будут отправиться на Марс в 2030-х годах, добывать воду, кислород и еду прямо на Красной планете.

Исследователи отметили, что данные микроэлементы способны осуществлять выработку кислорода, необходимого людям для дыхания, и создавать питательные вещества, перерабатывая имеющийся в воздухе азот. Однако цианобактерии не могут выжить в условиях Марса, поэтому специалисты взялись за решение данной проблемы.

Для этого ученые разработали биореактор, в котором провели несколько опытов с микроорганизмами, и показали, что их можно производить в искусственной среде. С помощью данного устройства можно уменьшить давление до необходимого цианобактериям показателя. Нужные им питательные вещества удастся добывать прямо на Марсе.

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