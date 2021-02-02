В управлении ГИБДД по Тверской области отметили, что в Торжокском районе случилась дорожная авария с участием трех авто, приведшая к смерти трех человек.

Данный инцидент произошел вчера, 1 февраля, на одной из автотрасс региона. Согласно предварительной информации, водитель машины International по неизвестной пока причине решил выехать на «встречку», где врезался с автомобилями «Хендай» и «Форд». В результате он скончался от полученных ран.

Несовместимые с жизнью травмы также получили два человека, находившиеся в легковушке Ford. Водитель Hyundai был госпитализирован в ближайшее медучреждение. На месте инцидента сейчас работают правоохранители, пытаясь установить все обстоятельства случившегося.