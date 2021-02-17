Астрономы протестировали метод восстановления состояния ранней Вселенной, применив его к четырем тысячам смоделированных вселенных с помощью суперкомпьютера ATERUI II в Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ). Свои результаты ученые представили в статье журнала Physical Review, перевод которой на русский язык публикует Discover24.ru

Они обнаружили, что вместе с новыми наблюдениями этот метод может лучше ограничить инфляционную модель Вселенной, одно из самых загадочных событий в ее истории. Этот метод может сократить время наблюдения, необходимое для различения теорий расширения.

Сразу после того, как Вселенная возникла 13,8 миллиарда лет назад, она внезапно увеличилась в размерах более чем в 1 триллион триллионов раз менее чем за одну триллионную триллионной доли микросекунды, но никто не знает, как и почему. Эта внезапное расширение – одна из самых важных загадок современной астрономии. Расширение должно было вызвать первичные флуктуации плотности, которые повлияли бы на распределение развития галактик. Таким образом, составление карты распределения галактик может исключить модели расширения, не соответствующие наблюдаемым данным.

Однако другие процессы, помимо расширения, также влияют на распределение галактик, что затрудняет получение информации о расширении непосредственно из наблюдений за крупномасштабной структурой Вселенной, космической паутиной, состоящей из бесчисленных галактик. В частности, рост групп галактик под действием гравитации может скрыть первичные флуктуации плотности.

Группа исследователей под руководством Масато Ширасаки, доцента в NAOJ и Институте статистической математики, применила метод реконструкции, чтобы повернуть время вспять и устранить гравитационные эффекты в крупномасштабной структуре. Они использовали ATERUI II, самый быстрый суперкомпьютер в мире, предназначенный для моделирования, чтобы создать четыре тысячи вселенных и расширить их за счет роста под действием гравитации. Затем они применили этот метод, чтобы увидеть, насколько хорошо он восстанавливает начальное состояние моделирования. Команда обнаружила, что их метод может исправить гравитационные эффекты и улучшить ограничения на первичные флуктуации плотности.

«Этот метод продемонстрировал свою эффективность», – рассказывает Ширасаки. «Применяя его, мы можем проверить теории расширения. при этом потребуется всего десятая доля данных. Этот метод может сократить необходимое время наблюдений в предстоящих миссиях по исследованию галактик, таких как SuMIRe с телескопом Subaru NAOJ».

Ранее мы сообщали о том, что американские ученые описали будущую смерть Вселенной.