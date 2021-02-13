Российские гиперзвуковые ракетные комплексы станут для Канады настоящей ловушкой в Арктике, поэтому ей нужно как можно скорее возрождать свои проекты противоракетной обороны, считает военный эксперт Мэттью Эрет.

В своей публикации в издании Strategic он написал, что активность России в Арктике, а также появление в северном регионе китайских боевых кораблей не может не вызывать беспокойства у Канады. Сейчас оба эти государства стремительно развивают сферу гиперзвукового оружия, что грозит серьезными неприятностями для Запада.

Так, если РФ развернет в Арктике свои ракеты воздушного базирования 9-А-7660 «Кинжал», то эффективность нынешних систем обороны Канады будет сведена к нулю. Поэтому ей необходимо возобновить реализацию проекта NORAD, предполагавшего создание мощной системы ПРО.

Автор публикации заявляет, что и Канада, и США совершенно напрасно впадают в панику. По его мнению, Россия не намерена нападать на кого-либо и уж тем более начинать обстреливать Оттаву или Вашингтон своими гиперзвуковыми ракетами. Все дело в том, что последние ее действия диктуются исключительно той истерией, направленной против РФ, которую постоянно разгоняют Соединенные Штаты. Москва стремится лишь защитить свои арктические границы, а не готовится к войне.