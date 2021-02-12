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Британские археологи, которые обнаружили в Западном Уэльсе «останки» каменного круга, утверждают, что он был разобран для того, чтобы построить Стоунхендж. Этот круг на участке Ваун Маун был создан, по мнению ученых, примерно между 3600 и 3200 годами до н. э.

На этом самом участке, расположенном на холмах Пресели, эксперт обнаружили 4 камня, которые располагались по правильной дуге. Они предположили, что здесь ранее находился каменный круг. Дальнейшие поиски подтвердили их правоту – рядом с обнаруженными камнями находились сразу шесть пустых отверстий, в которых ранее располагались другие элементы исторического памятника.

Это открытие позволило ученым сделать вывод, что древние поселенцы региона Пресели мигрировали и решили унести с собой ранее построенные памятники. Данная гипотеза объясняет тот факт, что камни, использованные в строительстве Стоунхенджа, привезены более чем за 200 километров, хотя остальные каменные круги выполнены из материалов с расположенных в непосредственной близости от них каменоломен.

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  • Анна
  • 11.02.2021
  • читать 1 минуту
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