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25 февраля в Китае стартовали продажи флагмана Huawei Mate X2, который обладает гибким двойным экраном.

Как сообщается, модель весьма популярна в Китае. Так, очередь за покупкой новинки, по некоторым данным, составляет около трёх миллионов человек. Такой ажиотаж модели от Xiaomi или Redmi никогда не вызывали.

Из-за огромного спроса перекупщики значительно завысили цены на смартфон. Так, стоимость базовой версии, согласно предложению разработчика, составляет около 18-19 тысяч юаней, или около 2790 долларов. Из-за перекупщиков стоимость модели увеличилась практически вдвое, и составляет 28-38 тысяч юаней, или 4350-5960 долларов.

Что именно вызвало такой ажиотаж, реклама, изначальная низкая стоимость устройства, или что-то ещё, на данный момент выясняется.

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