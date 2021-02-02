читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Строительство новых подводных лодок – это стратегия России, которая дает ей возможность решить проблему с недостатком носителей ядерного вооружения и беспокоит Соединенные Штаты, считают авторы публикации в американского издании Strategy Page. Они отмечают, что РФ после развала Союза не имели столь мощного подводного флота, но сумели преодолеть все препятствия и наладить строительство атомных субмарин.

Сейчас в распоряжении России имеются не только устаревшие подлодки, но и новые ракетоносцы стратегического назначения «Борей». В настоящий момент их всего четыре, однако в ближайшее время РФ намерена представить еще несколько модернизированных субмарин «Борей-А», которые позволят существенно расширить российское военное присутствие на Камчатке.

Появление новых подлодок России в Тихоокеанском регионе беспокоит Соединенные Штаты, так как благодаря этим субмаринам РФ сможет эффективно сдерживать любую агрессию со стороны Вашингтона и НАТО. При этом США ничего не смогут поделать с подводными лодками, которые наделены высокими характеристиками скрытности и несут на борту новейшие ракеты.

Вам может понравиться

МИД ФРГ: Позиция Берлина по “Северному потоку-2” остается неизменной

Отдельные страны ЕС пытаются включить «Северный поток-2» в обсуждение санкций против РФ,…

Байден хочет опрокинуть «нормандский формат» и “жестко” говорить с Москвой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен «опрокинуть» логику урегулирования конфликта на Украине,…

Минобороны Китая заявляет о “неизбежной войне” в случае объявления независимости Тайваня

Тайвань – это неотъемлемая территория Китая, поэтому в случае объявления его независимости…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – ясно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 2 февраля – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -13 °C | Армавир: погода, 2 февраля – переменная облачность, до 6 °C |