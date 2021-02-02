Строительство новых подводных лодок – это стратегия России, которая дает ей возможность решить проблему с недостатком носителей ядерного вооружения и беспокоит Соединенные Штаты, считают авторы публикации в американского издании Strategy Page. Они отмечают, что РФ после развала Союза не имели столь мощного подводного флота, но сумели преодолеть все препятствия и наладить строительство атомных субмарин.

Сейчас в распоряжении России имеются не только устаревшие подлодки, но и новые ракетоносцы стратегического назначения «Борей». В настоящий момент их всего четыре, однако в ближайшее время РФ намерена представить еще несколько модернизированных субмарин «Борей-А», которые позволят существенно расширить российское военное присутствие на Камчатке.

Появление новых подлодок России в Тихоокеанском регионе беспокоит Соединенные Штаты, так как благодаря этим субмаринам РФ сможет эффективно сдерживать любую агрессию со стороны Вашингтона и НАТО. При этом США ничего не смогут поделать с подводными лодками, которые наделены высокими характеристиками скрытности и несут на борту новейшие ракеты.