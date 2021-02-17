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Специалисты Центра Сколтеха создали искусственный интеллект, благодаря которому можно следить за ростом растений в автономных теплицах, а также автоматизировать весь процесс выращивания.

Как отмечается, разработка технологий для автоматизации процессов выращивания растений является весьма важной задачей, так как только благодаря теплицам космические путешественники и поселенцы на других планетах смогут получить свежую пищу.

Так, в настоящее время имеется один автономный модуль для культивации растений. Он находится на антарктической станции «Ноймайер 3». Указывается, что поддерживать постоянную связь со станцией весьма затруднительно, а обучать ИИ на борту очень ресурсозатратно. Для обработки и анализа данных использовались фотографии.

Благодаря полученной информации был обучен алгоритм компьютерного зрения. Он способен определить 18 сортов растений, имеющих разные стадии развития. Точность составляет 92%. Благодаря этому можно визуально контролировать процесс работы системы и получать новые данные для дальнейшего обучения ИИ.

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