Специалистами из Соединенных Штатов было изготовлено вещество, способное намного увеличить эффективность препаратов от COVID-19.

Речь идет об адъюванте AMP-CpG, помогающим транспортировать антиген вакцины прямиком в лимфатические узлы, где осуществляется выработка антител. Исследователи выполнили опыты на грызунах, показавших, что данное соединение дает возможность уменьшить дозировку препарата от коронавирусной инфекции в 10 раз, сохранив при этом обеспечиваемый им показатель защиты.

В рамках экспериментов удалось выяснить, что прививание новым способом позволяет повысить иммунный ответ в 25 раз в сравнении с обычным вакцинированием. Эксперты отметили, что применение AMP-CpG даст возможность намного уменьшить дозу вакцины, поэтому привиться смогут гораздо больше людей.