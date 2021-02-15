Буквально за 3 дня с 11 по 14 февраля включительно в Тульской области выпала месячная норма осадков в виде снега. Больше всего от него пострадали областной центр, город Алексин и поселок Волово.

Оперштаб по устранению последствий непогоды рассказал о многочисленных пробках, которые наблюдались во всех районах области, а также об автомобилях, которые застревали на дороге. Им была оказана оперативная помощь в буксировке. Сотрудники МЧС приняли 56 вызовов от водителей авто, причем 27 из них оказались машинами «Скорой помощи».

Кроме того, на ключевых дорогах области спасатели развернули шесть пунктов обогрева для водителей, которые не смогли прорваться сквозь снежные завалы. В Туле зафиксировано 17 аварий в системах водоснабжения и электроснабжения, которые были успешно ликвидированы коммунальными службами.

На понедельник синоптики прогнозируют ясную погоду в Туле. Осадков не ожидается.