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Сирийские террористы выложили в Сеть фотографию потерпевшего крушение беспилотника ВКС РФ «Орлан-10», сообщает Телеграм-канал «Directorate 4». Авторы снимка отмечают, что БПЛ достался боевикам практически в идеальном техническом состоянии.

Отмечается, что разведывательный дрон упал не в результате атаки террористов, а из-за технических проблем. Боевики утверждают, что его работоспособность можно без труда восстановить, а на вид БПЛА выглядит так, как будто и не падал с большой высоты.

Сообщается, что это уже второй «Орлан», который упал на сирийской территории из-за неполадок. Первый беспилотник разбился неподалеку от города Айн-Исса, который в настоящий момент подвергается беспрерывным атакам протурецких боевиков.

«Орлан-10» — это разведывательный БПЛА, предназначенный для сбора информации и определения точного местоположения позиций противника. Он способен разогнаться до 150 километров в час и преодолеть расстояние в 600 километров.

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