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Россия намеревается запретить вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины. Этот запрет больно ударит по Китаю, в котором уже сейчас начался настоящий переполох. Все дело в том, что такая древесина чаще всего экспортировалась как раз в КНР, причем вырубка леса практически никак не контролировалась.

В публикации в издании Sina, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», говорится о том, что многие китайские компании понесут значительные убытки из-за нового российского законопроекта. Однако авторы статьи признают, что РФ необходимо защитить свои лесные ресурсы от бесконтрольной вырубки и дать им возможность полностью восстановиться.

Sina указывает, что большое количество китайских предприятий, расположенных прямо на границе с Россией, давно работают исключительно с поставляемой из РФ древесиной. Сейчас у них возникнут сложности с поиском сырья, так как его экспорт вот-вот окажется под строгим запретом.

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