Учёные пришли к выводу, что воды Северного Ледовитого океана являлись пресными не менее двух раз за последние 150 тысяч лет.

Так, указывается, что первый раз океан был пресным около 131 тысячи лет назад. Затем вода стала солёной на несколько тысяч лет, однако около 70 тысяч лет назад произошёл новый период опреснения. Он продлился около восьми тысяч лет.

Выяснить это удалось благодаря проведению исследований на дне океана – были произведены замеры изотопов тория в отложениях. Предполагается, что опреснение воды произошло из-за таяния льдов. Толщина льда в эпоху похолодания, как указывается, могла достигать одного километра. При этом Северный Ледовитый океан и связанные с ним моря в то время были практически изолированы от мирового океана, что также оказало немалое влияние на опреснение.