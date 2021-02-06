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Сенат США утвердил предложенный главой государства Джо Байденом план спасения экономики, реализация которого обойдется в 1,9 триллиона долларов, сообщает издание New York Times. При равном количестве голосов ситуацию спасла вице-президент Камала Харрис, которой действующее законодательство Соединенных Штатов позволяет голосовать как раз в таких ситуациях.

Согласно плану поддержки американской экономики, предложенному Байденом, федеральные власти будут финансировать местные власти и представителей малого бизнеса, которые из-за пандемии коронавируса находятся на грани банкротства. Кроме того, выделенные средства пойдут на расширение тестирования и на вакцинацию от Covid-19.

В первоначальной версии плана предлагалось также увеличить минимальные зарплаты до 15 долларов в час, однако потом это требование удалили из законопроекта. По словам республиканца Джони Эрнста, такое повышение могло больно ударить по малым предприятиям, которые и без этого с трудом выбираются из кризиса.

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