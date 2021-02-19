Владимир Кузнецов, глава Минздрава Сахалина, вручил ключи от российских внедорожников УАЗ «Паториот» главврачам 6 районных медучреждений.

Согласно словам руководителя ведомства, регион скоро должен получить 77 новых отечественных автомобилей. Данная модель была выбрана по причине того, что медикам нередко приходится ездить по бездорожью, чтобы добраться до пациентов. Кузнецов отметил, что всем больницам требуется замена транспорта, однако после осмотра степени износа автопарка медучреждений были выбраны 6 из них, которым новые машины необходимы в первую очередь.

Закупка внедорожников была осуществлена на средства из федерального бюджета. На покупку каждого «Патриота» было потрачено примерно 500 000 рублей с учетом его доставки на остров. Церемония вручения ключей была проведена в торжественной обстановке. После ее завершения водители взялись за осмотр новых авто.