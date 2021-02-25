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Фитнес-трекер Mi Band 6, который компания Xiaomi полным ходом готовит к выходу на рынок, получит множество новых полезных функций. Среди них – возможность пользоваться интернет-мессенджерами, не доставая телефон из кармана или сумки.

Разработчики этой опции сообщают, что предоставят пользователю возможность давать односложные («Да», «Спасибо», «Привет» и т. д.) на входящие сообщения. Такая функция позволит существенно расширить возможности гаджета.

Ранее из официальных и инсайдерских источников поступала информация о многих других новых опциях браслета. Так, он будет оснащен GPS-модулем и функцией определения уровня кислорода в крови, NFC и круглым экраном с возможностью сенсорного управления всеми возможностями гаджета. Также сообщается, что китайская компания встроит в трекер голосовой помощник Alexa.

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