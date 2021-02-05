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Российская студия Clout Games разрабатывает игру ILL, жанр которой можно назвать хоррор-шутером в стиле постапокалипсиса. Эксперты, которые уже посмотрели промо-видео, уверены, что она будет невероятно интересной.

Главный персонаж игры внезапно сталкивается со странными существами, из-за которых попадает в ДТП. С виду они напоминают зомби, однако молодая команда разработчиков решила не действовать столь банально. Можно сказать о том, что она позаимствовала хорошо забытую идею фильма «Чужой» – внутри этих самых существ развиваются неизвестные науке паразиты, из которых затем внезапно вылупляется что-то ужасное, разрывая своего носителя на много маленьких частей.

Выглядит все это довольно страшно, однако игра вызывает интерес геймеров. В настоящий момент на платформе Patreon студию поддерживают своими взносами уже 450 человек. То же самое могут делать и другие любители ужастиков, которых заинтересовали промо-видео ILL.

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