Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США в течение длительного времени кружил над Средиземным морем неподалеку от российской авиабазы «Хмеймим» на территории Сирии, сообщают авторы издания Avia. Pro, ссылаясь на мониторинговый ресурс «Intel Sky».

При этом сообщается, что если американский «Посейдон» хотел что-то выяснить о расстановке сил на российской базе, ему это вряд ли удалось. По той простой причине, что над нейтральными водами Средиземного моря он был перехвачен российским истребителем Су-30.

Штурмовик поднялся в небо с российской авиабазы и около 20 минут летал в непосредственной близости от американского разведчика. Затем он все же вынудил Boeing P-8A Poseidon вернуться на свой аэродром.

По мнению экспертов, активность американских самолетов-разведчиков возросла из-за за российской базы Тартус, на которой базируются боевые корабли и подводные лодки, вооруженные новейшими ракетами «Калибр». И те, и другие не дают покоя Шестому флоту США, поэтому он регулярно направляет разведывательные самолеты для сбора информации.