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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 не только подлетел к американскому эсминцу «Дональд Кук» на опасное расстояние, но еще и в течение 10 минут полностью игнорировал все запросы с боевого корабля, рассказывают журналисты портала Avia.Pro.

Они сообщают, что бомбардировщик подбирался к эсминцу на дистанцию не более сотни ярдов и кружил вокруг него на бреющем полете на высоте около 200 футов.

По данным портала, информация о Су-24, напугавшем корабль «Дональд Кук», появлялась в сети и ранее, однако тогда упоминалось лишь об одном приближении к эсминцу. Однако как выяснилось, таких подлетов было несколько, причем за каждым из них американские моряки наблюдали, затаив дыхание.

По мнению экспертов, таким образом российские ВКС продемонстрировали готовность моментально отреагировать на любые провокационные действия американского судна. Также они показали, что пилоты обладают высоким мастерством и способны атаковать эсминец на любой дистанции.

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