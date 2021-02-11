Марс стал третьей планетой, в атмосфере которой обнаружили хлороводород. Это открытие стало возможным благодаря российскому спектрометру Atmospheric Chemistry Suite, который применяется на космическом аппарате Trace Gas Orbiter.

Руководитель исследовательской миссии Олег Кораблев рассказал, что хлороводород обнаружился после завершения очередной пылевой бури на Красной планете. Причем его появление было зафиксировано как в южном, так и в северном полушариях Марса. Кроме того, несколько позже он был выявлен и в средних широтах.

До настоящего момента хлороводород находили только на Венере, где он стабилизирует углекислотную атмосферу планеты, а также на Земле. Здесь он возникает при испарении морских солей, которые превращаются в мельчайшие частицы, попадающие в воздух.

Кораблев отметил, что уровень хлороводорода в атмосфере Марса постоянно изменяется, что может говорить о ее взаимодействии с поверхностью Красной планеты. Поэтому перед научным сообществом появляется новая задача – выяснить, каким именно образом газ попадает в воздух и куда исчезает потом.