Владельцы смартфонов под управлением ОС Android теперь тоже могут воспользоваться всеми преимуществами социальной сети Clubhouse. На сайте GitHub появилось неофициальное приложение, которое создал разработчик из Петербурга Григорий Клюшников.

В приложении отсутствует возможность отправки уведомлений, однако все остальные функции работают без проблем. Несмотря на это Клюшников предупреждает, что сервис может отключить аккаунты, которые используют неофициальный софт. Он называет это временной мерой для тех, кто хотел бы подключиться к Clubhouse со смартфона на Андроиде еще до того момента, когда появится официальная программа.

Чтобы сделать это, Клюшников предлагает просто скачать приложение с GitHub, перенести его в Android Studio и выполнить запуск на своем смартфоне. Это позволит вступать в общение со спикерами, просматривать профили, а также оформлять подписку на них.

Напомним, что в настоящий момент официальное приложение Clubhouse существует только для пользователей смартфонов от Apple. Благодаря Клюшникову, который создал аналог под Android за полтора дня, владельцы девайсов с этой ОС получают возможность также познакомиться с соцсетью, стремительно набирающей популярность во всем мире.