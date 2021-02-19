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Эксперты профильного издания «АвтоВзгляд» сообщили, что ржавчина на кузове нового транспортного средства может появиться не только из-за просчета производителя, но и действий самих владельцев.

Чаще всего, коррозия на машине возникает из-за проведения неправильной шумоизоляции арок, при которой поверхности не обезжириваются и не чистятся от грязи. В итоге вибродемпфирующую мастику наносят прямо на грязь, что приводит к появлению нового очага ржавчины. Это же может произойти и при размещении на транспортном средстве защиты картера, которая не подходит автомобилю или сделана вручную.

Коррозийный процесс может также возникнуть при бронировании кузова полиуретановой или виниловой пленкой, не проведя перед этим его подготовку. Специалисты напоминают, что нужно обязательно помыть и обезжирить поверхности транспорта, перед проведением их оклейки. В ином случае металл окислится, а потом и вовсе заржавеет.

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