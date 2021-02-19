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Российские военнослужащие и представители сирийского правительства в провинции Хасеке договорились с Турцией о том, чтобы раздать населению региона часть зерна с элеватора «Шар-Крак». Это предприятие с 2019 года контролирует именно турецкая сторона.

Два года назад Турция захватила элеватор в ходе боевой операции против боевиков «Рабочей партии Курдистана». С тех пор она полностью взяла его под свой контроль, поэтому правительству Сирии пришлось привлекать российских военных для проведения переговоров.

Сейчас известно, что первая колонна уже везет партию зерна в провинцию Алеппо. Это должно хоть частично решить те проблемы с продуктами питания, с которыми столкнулось население САР из-за введения санкционных мер против руководства страны.

Эксперты отмечают, что в очередной раз российский Центр по примирению сторон сыграл важную роль в налаживании нормальной жизни в Сирии.

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