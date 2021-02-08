Военные ученые России предложили стратегию, которая гарантировано защитит страну от многосферных операций Североатлантического альянса. Разработка доктора военных наук Владилена Стучинского подробно расписана в издании «Военно-космические силы. Теория и практика».

Стучинский вместе с кандидатом военных наук Михаилом Корольковым предлагают в случае начала такой операции НАТО одновременно задействовать для нанесения ответного удара гиперзвуковые, крылатые и оперативно-тактические боеприпасы. Сразу после этого в бой должны вступить ударные дроны и стратегические бомбардировщики с истребителями.

Создатели стратегии заявили, что при таких подходах пилотируемая авиация РФ понесет минимальные потери либо вообще обойдется без них. Встречный либо даже превентивный удар силами ВКС позволит сорвать многосферную операцию НАТО и не дать альянсу возможности уничтожить военную инфраструктуру российских войск. Помимо этого, он нанесет противнику серьезный ущерб уже при попытке агрессии и вынудит его отказаться от своих планов.