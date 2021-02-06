Российские учёные разработали новый метод тестирования на коронавирус, который отличается высокой скоростью.

Как указывается, суть метода состоит в том, чтобы подышать в трубку газоанализатора – сделать глубокий вдох носом и полный выдох ртом. Затем прибор анализирует этот выдох.

По словам специалистов, выдох человека является весьма сложной смесью, состоящей из примерно 750 летучих соединений. При этом у заболевших людей меняется концентрация ряда веществ в выдохе. К примеру, у людей с сахарным диабетом в дыхании содержится больше ацетона. У людей с коронавирусом, как сообщается, повышенный уровень содержания этилбутаноата и изопропанола.

В настоящее время разработка проходит тестирование в больницах и частных медицинских центрах.