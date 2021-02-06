Пилоты российских истребителей и бомбардировщиков, которые проводят учебно-тренировочные атаки на американские боевые корабли, полностью игнорируют какие-либо запросы с борта эсминцев. По информации авторов портала Avia.Pro подобные ситуации в течение последней недели возникали сразу несколько раз.

Речь идет об атаке российских самолетов на американский ракетный эсминец «Дональд Кук», которая очень испугала моряков ВМС США. Они были шокированы тем, что бомбардировщик приблизился к кораблю на расстояние около сотни метров и шел на небольшой высоте. Попытка связаться с пилотом ничего не дала, из-за чего американским военнослужащим «стало не по себе».

Ситуацию прокомментировали и представители американского Минобороны. Они заподозрили РФ в использовании средств радиоэлектронной борьбы, из-за которых боевой корабль смог» разглядеть» самолет лишь на близком расстоянии, а также возмутились тем, что пилот проигнорировал запросы и провел имитацию атаки на эсминец.