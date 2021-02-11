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Юрий Кнутов, специалист в области вооружения, сообщил, что крылатая ракета «Буревестник», которую уже называют оружием Судного дня, вызвала настоящую панику в Соединенных Штатах.

Эксперт отметил, что для американской стороны новое российское оружие действительно способно превратиться в «ночной кошмар». В плане размеров она сопоставима с ракетами аналогичного класса, но внутри нее размещена ядерная энергетическая установка. Подобного реактора нет ни у одного другого государства в мире.

Благодаря ядерному двигателю «Буревестник» способен летать почти бесконечно долго, осуществив удар с любого направления. Эта ракета также может обойти современные системы противовоздушной обороны, поэтому ее перехват невозможен. Координаты цели можно задать ей уже после пуска.

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