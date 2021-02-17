Ученые Российской государственной лаборатории займутся исследованиями останков животных, которые были извлечены из вечной мерзлоты. Главная их цель – это выявление и изучение древних вирусов.

По словам представителей лаборатории, планируется беспрецедентное исследование, которое поможет получить подробную информацию об эволюции патогенов с доисторических времен до наших дней.

Для первых исследований использовались останки лошади, возраст которой составляет более 4,5 тысяч лет. Они были обнаружены в вечной мерзлоте еще в 2009 году на территории Якутии. Помимо этого, планируется изучить останки грызунов, мамонтов, лосей и других доисторических животных.

По словам ученых, все останки уже исследовались ранее, однако тогда целью было изучение бактерий. Сейчас эксперты намереваются обнаружить палеовирусы, которые пролью свет на эволюцию этого вида патогенов.